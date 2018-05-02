В країні триває зачистка тих, хто отримує субсидії

Наша держава сьогодні не здатна платити субсидії усім, хто в цьому має потребу

1 травня – новий відлік в епопеї субсидій. Вступили в силу нові правила їх отримання. Видача допомоги зупиняється. Слід переоформити всі документи для тих, хто претендує на субсидійний фонд. По-новому необхідно подати декларацію про доходи з відповідною заявкою на допомогу. Введені нові умови отримання субсидій. Вони всім відомі. Їх широко

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

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За офіційною статистикою на субсидіях - близько 7 млн родин. Якщо в родині в середньому 3 особи, то на субсидії посадили 21 млн людей

Наша держава сьогодні не здатна платити субсидії усім, хто в цьому має потребу

1 травня – новий відлік в епопеї субсидій. Вступили в силу нові правила їх отримання. Видача допомоги зупиняється. Слід переоформити всі документи для тих, хто претендує на субсидійний фонд. По-новому необхідно подати декларацію про доходи з відповідною заявкою на допомогу.

Введені нові умови отримання субсидій. Вони всім відомі. Їх широко оприлюднило Міністерство соціальної політики.

Рішення про виділення родині субсидій прийматимуть після звіту соціального інспектора, який прискіпливо перевірить правдивість даних, зазначених у декларації субсидіантів.

В основі нових правил – відсікти від соціальної допомоги понад 1,5 млн громадян з тим, щоб заощадити 15 млрд грн.

За офіційною статистикою на субсидіях - близько 7 млн родин. Якщо в родині в середньому 3 особи, то на субсидії посадили 21 млн людей.

Цьогорічна зачистка субсидіантів – не остання.

1 червня завершується мораторій на зростання цін на газ. Влада змушена буде їх підняти до 60-65% під тиском МВФ. А це означає, що десь на 45-50% подорожчає гаряча вода та опалення. Проігнорувати вимогу Міжнародного валютного фонду влада не зможе, бо це умова отримання чергового кредитного траншу. Відповідно піднімуться й ціни на усе. Кількість родин, які не зможуть оплатити комунальні послуги зросте.

Все це викличе новий перегляд субсидійного фонду, з’являться нові критерії зменшення числа отримувачів субсидій.

Цілком очевидно, що наша держава сьогодні не здатна платити субсидії усім, хто в цьому має потребу.

Цю тему можна було б поховати, якби у нас запрацювала економіка, створювалися масово нові робочі місця, а відповідно зростала зарплата та пенсії. Але про це, на жаль, можна тільки мріяти.

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