Хто не отримає субсидії за новими правилами

Ті українці, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, вже з жовтня можуть отримувати на руки живі гроші.

Мовою оригіналу Монетизация выглядит вполне логичным стимулом для реальной экономии – люди смогут оставлять излишек социальной помощи себе. Но доказывать, что тебе реально нужна субсидия придется на более строгих условиях. Что тоже совершенно логично. Деньги в бюджете не появляются из ниоткуда. И чтобы кому-то их дать, у другого их нужно

Ті українці, які отримують субсидії на оплату комунальних послуг, вже з жовтня можуть отримувати на руки живі гроші.

Мовою оригіналу

Монетизация выглядит вполне логичным стимулом для реальной экономии – люди смогут оставлять излишек социальной помощи себе. Но доказывать, что тебе реально нужна субсидия придется на более строгих условиях. Что тоже совершенно логично. Деньги в бюджете не появляются из ниоткуда. И чтобы кому-то их дать, у другого их нужно забрать. А ситуация, когда получателей субсидий в стране половина, мягко говоря, странная. То есть половина Украины должна заработать столько, чтобы хватили на оплату коммунальных услуг за себя и за соседа. Так что ужесточение контроля неизбежно. Особенно, когда в перспективе будут давать живые деньги. Начнем с грустных новостей?

Итак, что изменится в первую очередь? Право на получение субсидии потеряют те домохозяйства, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, кроме мопеда и автомобилей, предоставленных органом социальной защиты. Потому что иметь деньги на новую машину и не платить за коммуналку, рассчитывая на помощь соседа, согласитесь, не совсем честно. Также отныне необходимо будет указывать в декларациях доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры. Однако, как органы соцзащиты будут контролировать этот вопрос не совсем ясно. Такой контроль может осуществлять налоговая, а у социальной службы просто нет таких прав и функций. Так что, если нет чистосердечного признания – нет и доказательств.



В отдельную графу выделяют тех, кто по мнению авторов проекта и без того живет не бедно. Тут главным критерием послужит площадь жилья. Если квартира больше 120 квадратов или дом больше 200 – про субсидию можешь забыть. Меняй жилье на более скромное или будь добр оплачивать самостоятельно. Исключение, что совершенно справедливо, для детских домов семейного типа и приемных семей. С официально безработными и теми, кто получает зарплату в конвертах теперь тоже новые правила.

Безработный трудоспособного возраста? Добро пожаловать в центр занятости. Там, кстати, вполне могут найти работу. Предпочитаешь работать неофициально и не регистрироваться? Пусть это будет между тобой и налоговой, Минсоцполитики тут не при чем. Но органы соцзащиты автоматически будут считать доход в три прожиточных минимума - 5 тыс. 286 грн. И субсидию тогда даже не проси. Да, еще меняется частота обращений получателя субсидии в органы соцзащиты. Раньше нужно было приходить один раз в год, а теперь дважды. В мае и октябре. Но если в семье нет трудоспособных безработных, нового автомобиля.



Теперь о хорошем. Те, кто реально нуждается в субсидии и не имеет большого дома, новой машины или приличного серого дохода свое право сохранят. Более того, есть шанс уже осенью получать живые деньги и если сэкономишь – они твои. Упростили порядок оформления для переселенцев и тех, кто арендует жилье. Пришел, показал даже договор аренды показывать не надо, достаточно заявления и все – пользуйся своими законными правами. Правда, арендодателям стоит начинать нервничать. Если органы социальной защиты передадут базу арендуемых квартир в налоговую, можно ждать гостей с неприятными вопросами. А ведь передадут, это очевидный шаг. Налоговики на этот рынок облизываются уже много лет, но 95% аренды оставались в тени. Грех не воспользоваться ситуацией.



Пожалуй, основной смысл ужесточения контроля состоит в том, чтобы отсечь от субсидий тех, кто на самом деле не слишком в них нуждается. Ну не может половина страны платить двойную ставку, это путь в пропасть. Богатые могут и должны помочь бедным – в этом смысл социальных программ. Богатые – бедным, а не честные – шустрым. Хотя криков о «зраде» будет очень много. Кстати, Кабмин мог бы пойти по пути тех же США, где часть социальной помощи перечисляется на карточку типа банковской. И за нее ты можешь купить товары первой необходимости или продукты. То есть то, в чем нуждается бедный человек. А за алкоголь или сигареты будь добр из своих доходов – на пороки нужно заработать. Кстати, продукты можно регламентировать – на соцпомощь только отечественные. Тем самым мы помогаем людям и одновременно поддерживаем украинский бизнес. На налоги которого соцпомощь и существует. Давно отработанная на Западе схема.

Джерело: Донецкие вести

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