Влада придушує малий бізнес і не дає підприємцям працювати – Южаніна



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Акція протесту біля Офісу президента, 19 лютого 2020 року Фото: Главком

Народна депутатка переконана, що впровадження касових апаратів створить надмірний фінансовий тиск на малий бізнес

Акція підприємців біля Офісу президента – це свідчення помилки влади, яка придушує мікропідприємництво в Україні надмірною фіскалізацією і податковим тиском.

Про це заявила народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ніна Южаніна під час виступу з трибуни парламенту.

«Сьогодні чи не вперше, починаючи з 2010 року велика кількість підприємців, представників мікробізнесу вийшли під Офіс президента.

Мені здається, що за час від 20 вересня 2019 року після ухвалення шкідливих для мікробізнесу законів пройшло багато часу. Народні депутати побували на місцях і побачили, в якому стані знаходяться підприємці, які дають 20% надходжень до місцевих бюджетів», – сказала політик.

Южаніна підкреслила, що влада навіть нездатна пояснити причини такої жорсткої фіскалізації.

«Я закликаю всіх сьогодні приєднатися до акції і зробити в подальшому найправильніші кроки, адже ви також можете помилятися. Ви мали за цей час можливість ознайомитися, а яка ж мета ставилася перед нами, перед вами, урядом щодо повної фіскалізації підприємництва. До сих пір ніхто не пояснив в чому ж заключається вигода чи доходи для бюджету від ухвалення цих законів», – додала вона.

Южаніна зазначила, що впровадження касових апаратів створить надмірний фінансовий тиск на малий бізнес.

«Підприємці вже порахували, від 10 до 20 мільярдів їм доведеться додатково витратити на всі ці заходи, які передбачені застосуванням РРО. Це не тільки придбання РРО – це значно більше і складніше для тих людей, які мають працювати виключно на себе дбаючи про тих 2 мільйони людей, які зайняті в цьому нелегкому повсякденному труді», – сказала вона.

Народний депутат наголосила, що на сьогодні у парламенті зареєстровано законопроекти, які здатні виправити помилки влади і зберегти мікропідприємництво в Україні.

«У нас є можливість сьогодні підтримати цих людей, які знаходяться під Офісом президента і в найближчі дні розглянути законопроекти 2644 і 2645 підписані зовсім різними по поглядах, по позиціях, по політичній приналежності народних депутатів.

Це дасть нам можливість всім разом виправити помилку і в подальшому разом працювати, щоб сприяти розвитку мікробізнесу, щоб надати навпаки додаткові інструменти, щоб кількість цих людей значно збільшилась», – підкреслила Южаніна.

Парламентар звернулася до народних депутатів із закликом спільно напраювати якісний закон і дати бізнесу можливість ефективно працювати і приносити кошти в бюджет.

«Я закликаю вас всіх відкинути амбіції і наголошую, що помилки допускають всі. «Європейська Солідарність» закликає всіх разом вийти до цих людей, підтримати їх і ми будемо підтримувати в Раді законопроекти 2644 і 2645 і спільно іти разом далі, напрацьовувати гідні закони для того, щоб вони були не шкідливі для економіки України. Тож ідемо всі разом на майдан і підтримаймо підприємців», – наголосила вона.