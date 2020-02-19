Перелякані жителі Тернопільщини облаштували блокпости, щоб не допустити приїзду евакуйованих з Китаю



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На блокпостах чергують приблизно 15 осіб

Люди протестують третій день, хоча місцева влада запевняє, що до них нікого не привезуть

У селищі міського типу Микулинці, що на Тернопільщині, люди протестують проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії «Медобори» людей, евакуйованих з Китаю. Місцеві жителі почали протестувати ще 17 лютого.

Зокрема, вони облаштували на дорозі цілодобові блокпости, щоб не допустити ймовірного приїзду на карантин українців.

Місцева влада відреагувала на протести жителів. Так, у міській раді повідомили, що Тернопіль не готовий до надання медичної допомоги у випадку зараження мешканців коронавірусом. Зокрема, 18 лютого на сесії депутати Микулинецької ОТГ закликали президента України Володимира Зеленського протидіяти приїзду групи українців з Китаю на карантин у санаторій «Медобори», а також попросили його оперативно повідомити про ухвалене рішення, оскільки члени громади бунтують і налаштовані перекривати дороги.

Як відомо, цієї ночі літак для евакуації українців з Уханя вилетів із аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і гарантування безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка, і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.