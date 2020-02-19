Рада сьогодні розгляне відкриття ринку землі та зміни до закону про нацбезпеку



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Нардепи також розглянуть закон про запобігання корупції у другому читанні

Верховна Рада у середу продовжить розглядати закон про відкриття ринку землі та закон про запобігання корупції. Про це йдеться у порядку денному парламенту.

Як зазначається, сьогодні нардепи також проголосують за включення до порядку денного законопроєкт президента Зеленського про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях, і внесення змін до закону про нацбезпеку.

Нагадаємо, вчора у порядку денному були ті ж питання. Верховна Рада України станом на вівторок, 18 лютого, розглянула майже 500 правок до другого читання законопроєкту про ринок землі. За результатами голосування 18 лютого усі правки були відхилені.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.