Під Офісом президента два протести: поліція пропускає людей через металошукачі (фото)



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Правоохоронці перевіряють учасників акції протесту Фото: Главком

На протест під Офіс президента вийшли журналісти та підприємці

Сьогодні, 19 лютого, під Офісом президента на Банковій відбуваються дві акції протесту.

Зокрема, журналісти та блогери прийшли висловити свою незгоду з законопроєктами «Про медіа» та «Про дезінформацію», які, на їхню думку, ставлять хрест на свободі слова в Україні. Крім того, підприємці протестують проти збільшення податкового та регуляторного тиску, який може призвести до масового закриття та еміграції.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», правоохоронці перевіряють всіх учасників акцій, пропускаючи їх через металошукачі.

Попри те, що акції заявлені як громадянські, їх учасники тримають прапори партій «Європейська солідарність», «Свобода». Також до Офісу президента прийшли представники Національного корпусу.

Також колони людей ідуть до Верховної Ради.