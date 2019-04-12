Внаслідок боїв у Тріполі загинули 56 людей



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Фото: Reuters

Ще 266 людей, за даними ООН, отримали поранення

За шість днів боїв у Тріполі (Лівія) загинули 56 людей. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я ООН.

Крім того, ще 266 людей отримали поранення. Армія влади Лівії продовжує бої із силами повстанців за контроль над столицею країни Тріполі.

«Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Раніше в Організації Об'єднаних Націй засудили напад з повітря на єдиний аеропорт в столиці Лівії Тріполі, що призвело до закриття об'єкта з причин безпеки.

Військово-повітряні сили Лівії здійснили авіаудар до південно-захід від Тріполі. Авіаудар був нанесений по аеродрому військової бази Ель-Ватыя. Генерал-майор Лівійської національної армії Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

Зазначимо, 4 квітня иили Хафтара почали наступати з півдня і південного сходу Тріполі, в той час як прибережні дороги на схід і захід міста захищають бійці уряду національної єдності.

5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

У понеділок міністерство охорони здоров'я Лівії оголосило про загибель 35 людей в збройних зіткненнях. Сили Хафтара повідомили, що загинули 14 їхніх бійців.

ООН заявила, що в результаті зіткнень близько 3400 осіб змушені були залишити свої будинки.

Після цього держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити військові операції проти Тріполі.