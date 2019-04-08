Аеропорт Тріполі припинив роботу після авіаудару



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Уряд національної єдності прийняв рішення про закриття міжнародного аеропорту Мітіга

В Лівії уряд національної єдності на чолі з прем'єр-міністром Фаізом Сараджем прийняв рішення про закриття міжнародного аеропорту Мітіга, розташованого на схід від лівійської столиці.

Про це повідомляє Daily Star.

Крім того, джерело турецької газети Dailsy Sabah стверджує, що жодна зі сторін триваючого конфлікту в Лівії не взяла на себе відповідальність за удар, пошкодив ЗПС аеропорту.

Жертв в результаті удару не було.

Нагадаємо, Лівійська національна армія під командуванням маршала Халіфи Хафтара заявила, що в неділю завдала першого повітряний удар по передмістю Тріполі.

До слова, США виводять своїх військових з Лівії.

За останніми даними, у Лівії внаслідок бойових дій неподалік столиці країни Тріполі загинула 21 людина, ще 27 були поранені.

Як повідомлялося, у Лівії сили повстанців, якими керує фельдмаршал Халіф Хафтар, розпочали наступ на столицю країни Тріполі, деякі держави вже розпочали евакуацію свого персоналу у цій країні.

Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.