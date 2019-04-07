Армія «друга Росії» атакує столицю Лівії з трьох боків



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Халіфа Хафтар обіцяє гарантувати безпеку посольств та інших іноземних структур в разі успішної операції із захоплення Тріполі

Війська Хафтара розпочали наступ на Тріполі за трьома напрямками: бої йдуть в муніципалітеті Таджура на схід від столиці, в районі Джанзур на заході і в районі міста Бін-Гашір на півдні

Бойові дії поблизу лівійської столиці Тріполі між проурядовими військами і Лівійською національною армією, якою командує фельдмаршал Халіфа Хафтар, спалахнули з новою силою, передає ВВС.

Війська Хафтара розпочали наступ на місто за трьома напрямками: бої йдуть в муніципалітеті Таджура на схід від столиці, в районі Джанзур на заході і в районі міста Бін-Гашір на півдні, де розташований міжнародний аеропорт Тріполі.

Цей аеропорт - не працює, тому не має великої стратегічної цінності; зараз всі авіарейси виконують з аеропорту «Мітіга», який розташований в межах міста, приблизно в десяти кілометрах на схід від центру. Саме туди направили удар правого флангу угруповання Хафтара.

Серед інших важливих об'єктів, які Хафтар прагне захопити в першу чергу, - національний банк і державний телецентр.

За повідомленнями деяких очевидців, солдатів Лівійської національної армії бачили приблизно в 15 км від центру міста.

Водночас одне з найбільших ісламістських угруповань - «Спеціальні сили стримування» (RADA), яке раніше підтримувало уряд національної згоди, заявило в соцмережах, що переходить на бік Хафтара. Як передає кореспондент BBC, якщо ця інформація підтвердиться, це стане важким ударом по прем'єр-міністру Фаїзу Сараджу.

Мешканці столиці запасаються харчами і паливом, повідомляє France presse.

У телевізійному зверненні глава уряду Фаїз Сарадж звинуватив генерала Хафтара в зраді і в організації державного перевороту.

Він заявив, що його уряд «простягнув руки до миру», але тепер, за його словами, Хафтар матиме справу лише «з силою і твердістю».

У суботу вранці літаки лівійських ВПС, які підконтрольні уряду, завдали масованого авіаудару по позиціях Хафтар, що розташовані за 50 км на південь від столиці.

Результати бомбардування невідомі, але представник Лівійської національної армії Хафтара присягнув влаштувати відплату.

Із закликом уникнути ескалації конфлікту виступила і Рада Безпеки ООН.

Москва ж заявила, що не варто «в односторонньому порядку призначати винних», а лівійці повинні самі визначати свою долю.

«Причина лівійської кризи полягає в тому, що зробили натовці з цією країною в 2011 році. Саме з тих пір вона перетворилася на зруйновану державу, називаймо речі своїми іменами, і в чорну діру, через яку йдуть на південь терористи, незаконна контрабанда зброї, а на північ - потоки нелегальних мігрантів «, - заявив в суботу в Єгипті міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (цитата по РІА Новини).

Його єгипетський колега Самех Шукрі сказав, що проблеми Лівії не можна вирішити військовими засобами.

І Росія, і Єгипет раніше підтримали генерала Хафтара.

Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.