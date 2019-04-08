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    У світі

    Помпео закликав війська Хафтара зупинити наступ на Тріполі

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    Війна у Лівії - Помпео закликав війська Хафтара зупинити наступ на Тріполі
    Війна у Лівії

    Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити «військові операції проти лівійської столиці» Тріполі

    Держдепартамент США закликав Лівійську національну армію під командуванням маршала Халіфи Хафтара зупинити наступ на Триполі.

    Про це йдеться у заяві відомства.

    Держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити «військові операції проти лівійської столиці» Тріполі. 

    «Ми ясно дали зрозуміти, що виступаємо проти військового наступу сил Халіфи Хафтара та закликаємо негайно припинити ці військові операції проти лівійської столиці», - заявив Помпео.

    Нагадаємо, Лівійська національна армія під командуванням маршала Халіфи Хафтара заявила, що в неділю завдала першого повітряний удар по передмістю Тріполі.

    До слова, США виводять своїх військових з Лівії.

    За останніми даними, у Лівії внаслідок бойових дій неподалік столиці країни Тріполі загинула 21 людина, ще 27 були поранені.

    Як повідомлялося, у Лівії сили повстанців, якими керує фельдмаршал Халіф Хафтар, розпочали наступ на столицю країни Тріполі, деякі держави вже розпочали евакуацію свого персоналу у цій країні.

    Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

    Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

    У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

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