Помпео закликав війська Хафтара зупинити наступ на Тріполі



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Війна у Лівії

Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити «військові операції проти лівійської столиці» Тріполі

Держдепартамент США закликав Лівійську національну армію під командуванням маршала Халіфи Хафтара зупинити наступ на Триполі.

Про це йдеться у заяві відомства.

Держсекретар США Майк Помпео закликав сторони конфлікту в Лівії припинити «військові операції проти лівійської столиці» Тріполі.

«Ми ясно дали зрозуміти, що виступаємо проти військового наступу сил Халіфи Хафтара та закликаємо негайно припинити ці військові операції проти лівійської столиці», - заявив Помпео.

Нагадаємо, Лівійська національна армія під командуванням маршала Халіфи Хафтара заявила, що в неділю завдала першого повітряний удар по передмістю Тріполі.

До слова, США виводять своїх військових з Лівії.

За останніми даними, у Лівії внаслідок бойових дій неподалік столиці країни Тріполі загинула 21 людина, ще 27 були поранені.

Як повідомлялося, у Лівії сили повстанців, якими керує фельдмаршал Халіф Хафтар, розпочали наступ на столицю країни Тріполі, деякі держави вже розпочали евакуацію свого персоналу у цій країні.

Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

Раніше повідомлялося, що уряди Франції, Італії, ОАЕ, Великобританії і США закликали всі сторони негайно припинити військову ескалацію в Лівії. Вони висловили глибоку стурбованість у зв'язку з поновленням активних бойових дій в Лівії.

У березні ЗМІ повідомляли, що Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.