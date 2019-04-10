У Лівії посилилися бойові дії. Радбез ООН проведе засідання



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Більшу частину минулої ночі на південно-східній околиці Тріполі було чути обстріли з важких озброєнь

У Лівії посилилися бойові дії навколо столиці Тріполі на тлі підготовки Ради безпеки ООН до зустрічі в середу для обговорення кризи, що охопила країну.

Про це повідомляє AFP.

Більшу частину минулої ночі на південно-східній околиці Тріполі було чути обстріли з важких озброєнь. Сили фельдмаршала Халіфи Хафтара зробили спробу відібрати столицю у підтримуваного ООН уряду національної єдності.

«Зіткнення посилилися. Ми боїмося виходити з дому», - сказав один з місцевих жителів телефоном з району, де, як повідомлялося, були заблоковані дороги, що перешкоджає спробам людей втекти з міста.

Лівійська національна армія (LNA), що контролює регіони на сході країни, заявила, що після «жорстоких зіткнень» вона захопила казарми приблизно в 50 кілометрах на південь від Тріполі.

Міжнародно визнаний уряд провів кілька повітряних нальотів на позиції LNA на південь від Тріполі, а також вдарив по лініях постачання в центральній частині Лівії.

Сили Хафтара наступають з півдня і південного сходу Тріполі, в той час як прибережні дороги на схід і захід міста захищають бійці уряду національної єдності.

Нагадаємо, 5 квітня Лівійська національна армія під командуванням Хафтара захопила аеропорт у Тріполі.

У понеділок міністерство охорони здоров'я Лівії оголосило про загибель 35 людей в збройних зіткненнях. Сили Хафтара повідомили, що загинули 14 їхніх бійців.

ООН заявила, що в результаті зіткнень близько 3400 осіб змушені були залишити свої будинки.

Джерело: Європейська правда