Воєнний стан: у Сумській і Донецькій областях встановили блокпости



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Нацгвардійці і в Сумській, і в Донецькій області несуть службу разом з поліцією

У Сумській області - два мобільних блокпости, і в Донецькій - один

Мобільні блокпости Національної гвардії і поліції встановили ще у двох областях України, у яких раніше ввели воєнний стан. Про це у вівторок, 4 грудня, повідомляє УНН з посиланням на офіцера групи інформації і комунікації Східного територіального управління Олега Антибуру.

«У Сумській області - два мобільних блокпости, і в Донецькій - один. Нацгвардійці і в Сумській, і в Донецькій області несуть службу разом з поліцією», - зазначив Антибура.

У Нацгвардії уточнили, що блокпости в Сумській області розміщені на трасах, що з'єднують Суми з державним кордоном.

Військовослужбовці здійснюють перевірку автомобілів і вмісту багажників, перевірку документів пасажирів і водіїв.

Напередодні повідомлялося, що на в'їздах до Вінниці встановили блокпости. Співробітники поліції разом з військовослужбовцями Нацгвардії перевіряють підозрілі автомобілі і підозрілих осіб.

Як відомо, 28 листопада набрав чинності закон про воєнний стан. Він затверджує президентський указ про введення воєнного стану на 30 діб у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.