Силовики встановили блокпости на в’їздах до Вінниці



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Правоохоронці на в'їзді у Вінницю Фото: Нацгвардія

На блокопстах поліцейські разом із нацгвардійями перевіряють підозрілі автомобілі та осіб

На основних трасах Вінниці встановлено мобільні блокпости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція.

Про це повідомляється на сайті Нацгвардії.

Зазначається, що блокпости встановили з метою «недопущення вчинення правопорушень та інших антигромадських проявів, здійснення оперативного реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці».

На блокопстах поліцейські разом із нацгвардійями перевіряють підозрілі автомобілі та осіб.

«Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування», - пояснюють у Нацгвардії.

Наразі правоохоронці виконують завдання на п’яти мобільних блокпостах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах.

Заходи пов'язані з посиленим варіантом несення служби.

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