Волкер закликав США підтримати Зеленського: майбутнє України визначатиметься у найближчі 3 місяці



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Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер

Волкер не бачить «будь-яких ознак» від Москви у бажанні покласти край збройному конфлікту на Донбасі

Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер закликав Вашингтон надати якомога більшу підтримку новому президентові України Володимиру Зеленському.

«Майбутнє України на найближчі п’ять років буде визначатися в найближчі три місяці», – сказав Волкер 18 червня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Сенату США.

Волкер зазначив, що не бачить «будь-яких ознак» від Москви у бажанні покласти край збройному конфлікту на Донбасі.

Росія, втім, не є єдиною загрозою стабільності України, додав Волкер. Олігархи, на його думку, часто впливають на державні рішення «за кулісами» і «душать економічний розвиток».

За словами Волкера, в найближчі тижні Володимир Зеленський приїде до Вашингтона на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ - цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні.