  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Волкер збирається до України найближчим часом

    • Розсилка
    Курт&nbsp;Волкер збирається до України найближчим часом - Волкер збирається до України найближчим часом
    Курт Волкер збирається до України найближчим часом

    Терміни візиту Волкера в Україну поки не визначені

    Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ - цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні.

    Про це Волкер заявив під час слухань у Сенаті США.

    «Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського – ред.) до Білого дому», - повідомив Волкер.

    У цьому зв'язку він підкреслив, що адміністрація Трампа позитивно ставиться до встановлення прямих контактів з новим президентом України.

    «Держсекретар Помпео телефонував кандидату Зеленському, а також на той час Президенту Порошенку перед виборами. Президент Трамп телефонував Зеленському, аби привітати його в ніч після виборів», - зазначив дипломат.

    Він також нагадав, що Дональд Трамп надіслав президенту Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім, однак сторони мають ще узгодити дати цього візиту.

    «Ми сподіваємося, це станеться вже скоро», - підсумував Волкер.

    Раніше повідомлялося, що радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон провів зустрічзі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, під час якої обговорив ситуацію в Україні.

    «Обрання президентом Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку поліпшення відносин між США і Росією», - зазначив Болтон.

    Київ США Дональд Трамп Курт Волкер президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ