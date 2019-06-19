Волкер збирається до України найближчим часом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Курт Волкер збирається до України найближчим часом

Терміни візиту Волкера в Україну поки не визначені

Курт Волкер протягом найближчих тижнів має намір відвідати Київ - цей візит передуватиме переговорам президентів України та США у Вашингтоні.

Про це Волкер заявив під час слухань у Сенаті США.

«Я сподіваюсь, що зможу здійснити ще один візит в Україну впродовж кількох найближчих тижнів перед візитом (Зеленського – ред.) до Білого дому», - повідомив Волкер.

У цьому зв'язку він підкреслив, що адміністрація Трампа позитивно ставиться до встановлення прямих контактів з новим президентом України.

«Держсекретар Помпео телефонував кандидату Зеленському, а також на той час Президенту Порошенку перед виборами. Президент Трамп телефонував Зеленському, аби привітати його в ніч після виборів», - зазначив дипломат.

Він також нагадав, що Дональд Трамп надіслав президенту Зеленському письмове запрошення відвідати Білий дім, однак сторони мають ще узгодити дати цього візиту.

«Ми сподіваємося, це станеться вже скоро», - підсумував Волкер.

Раніше повідомлялося, що радник з національної безпеки Білого дому Джон Болтон провів зустрічзі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, під час якої обговорив ситуацію в Україні.

«Обрання президентом Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі - ключового кроку поліпшення відносин між США і Росією», - зазначив Болтон.