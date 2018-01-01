Волкеру передали лист від родин полонених в ОРДЛО і в РФ

Звільнені з полону українські військові розповіли Курту Волкеру про тортури і знущання в ОРДЛО

Сьогодні відбулася зустріч звільнених з полону в ОРДЛО українських заручників зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і послом США в Україні Марі Йованович. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко. За її словами, представники США «з перших вуст



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Зустріч Курта Волкера і Марі Йованович зі звільненими з полону ОРДЛО українцями

Звільнені з полону українські військові розповіли Курту Волкеру про тортури і знущання в ОРДЛО

Сьогодні відбулася зустріч звільнених з полону в ОРДЛО українських заручників зі спеціальним представником США з питань України Куртом Волкером і послом США в Україні Марі Йованович. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

За її словами, представники США «з перших вуст почули правду про тортури і знущання, примусову працю, коли наших військових примушували розбирати завали ДАП, відсутність доступу до медицини, заборону на дзвінок рідним, недопуск МКЧХ до заручників».

«Але ключова тема зустрічі - звільнення всіх, хто ще залишаються в тюрмах ОРДЛО і російських тюрмах», - зазначила Геращенко.

Вона повідомила, що звільнені військові передали Волкеру і Йованович лист від родин хлопців, які залишаються в тюрмах на окупованій частині Донбасу і в РФ. «Вони просили від всіх нас - докласти всіх можливих зусиль, аби витягти всіх. І з ОРДЛО, і з РФ», - сказала Геращенко.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року неподалік від лінії розмежування на Донбасі відбувся масштабний обмін заручниками, в ході якого Україна передала бойовикам 233 особи, ті натомість - 73 особи.

Одна з полонених (74-та) висловила бажання залишитися в окупованому Донецьку за сімейними обставинами.

Відразу після цього обміну стало відомо про початок підготовки нового. Про це, зокрема, заявив президент Петро Порошенко.

Другий етап обміну полонених може відбутись цього року за формулою «70 на 20».

24 січня з полону бойовиків був звільнений солдат 92-ї бригади Роман Савков.

Як повідомлялося, 18 січня у Мінську відбувалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Це перше засідання контактної групи після проведеного 27 грудня обміну полоненими. Зокрема, на переговорах представники України та підконтрольні Росії представники ОРДЛО обмінялися списками утримуваних осіб для проведення обміну.