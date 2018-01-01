Спецпредставник США: мільйони українців потребують допомоги та захисту

На думку Волкера, довгостроковий мир - це єдине рішення для допомоги жителям Донбасу

Спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер розповів про українців на Донбасі, які потребують допомоги. За його словами, в Україні понад чотири мільйони людей потребують гуманітарної допомоги через ситуацію на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив спеціальний



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Курт Волкер (праворуч) на зустрічі з представниками гуманітарних організацій в Україні

На думку Волкера, довгостроковий мир - це єдине рішення для допомоги жителям Донбасу

Спецпредставник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер розповів про українців на Донбасі, які потребують допомоги.

За його словами, в Україні понад чотири мільйони людей потребують гуманітарної допомоги через ситуацію на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер.

«Зустрівся з гуманітарними організаціями в Україні, щоб обговорити кризу на сході України. Понад чотири мільйони людей потребують допомоги і захисту, особливо під час суворої зими. Довгостроковий мир - це єдине рішення», - заявив Волкер.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Турчинов і Курт Волкер обговорили санкції проти Росії

Напередодні срезидент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

До слова, спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.

Волкер також запевняв, що США не будуть вести переговори про Україну без України.