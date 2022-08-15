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Волонтерка Тайра розповіла, навіщо потрібні перемовини з рашистами 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Волонтерка Тайра розповіла, навіщо потрібні перемовини з рашистами 
Паєвська у березні потрапила в полон рашистів. Її звільнили в червні 
фото з відкритих джерел

Парамедикиня каже: її найбільший біль – полонені побратими 

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним Тайра, яка наразі готується до змагань «Ігри воїнів» у Великій Британії, розповіла, що наразі її найбільше хвилює доля полонених українських воїнів. Потрібно робити усе, щоб витягнути їх з рук катів, адже з досвіду знає: кожен день в полоні вартує року життя. Про це Паєвська говорила в інтерв'ю «ФактиICTV».

«Ми могли б зголоситися на перемовини, наприклад, якщо вони віддадуть всіх наших бранців. Просто сісти за стіл переговорів – це не значить, що ми погодимося на якісь там умови», – вважає Тайра.

На думку Паєвської, українці мусять гуртом продовжувати давати відсіч ворогу і відвоювати всі окуповані території.  

«На кордоні можна зупинитись, видихнути і почати відбудову. Перемога – це буде тільки початок», – каже парамедикиня. 

Тайра сподівається, що допомоги, зокрема зброї, від західних партнерів буде більше.

За словами волонтерки, після полону вона не має ненависті до своїх кривдників.

«Сприймаю їх як невиліковних пацієнтів з ураженням мозку. Немає сенсу їх ненавидіти», – каже Паєвська. 

Також Тайра розповіла, чому найближчим часом не повернеться на фронт.

Нагадаємо, у середині червня стало відомо, що Тайру вдалося звільнити з полону окупантів.

Паєвська потрапила в полон 16 березня. Згодом Тайра розповіла, як рашисти промивали їй мозок у полоні.

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Теги: Тайра полон

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