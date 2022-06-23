Звільнення «Тайри»: як росіяни провалили інформаційну операцію

Російські посадовці не забезпечили належного інформаційного супроводу обміну, що призвело до поразки на інформаційному фронті

Прокремлівські Telegram-канали запізно відреагували на звільнення Юлії Паєвської

Звільнення з російського полону української парамедикині Юлії Паєвської на позивний «Тайра» стало однією з найобговорюваніших новин у прокремлівських Telegram-каналах. Більшість воєнних пропагандистів дізналися про це з її опублікованого відеозвернення, йдеться у звіті моніторингу Центру стратегічних комунікацій.

Через демонізацію образу «Тайри» обмін викликав хвилю критики дій російської влади. Прокремлівські Telegram-канали були вимушені реагувати на неї з запізненням. Оскільки вони не змогли пояснити, чому росіяни звільнили Паєвську, то різко критикували інформаційний супровід цієї операції, фактично визнаючи, що її образ було штучно демонізовано.

Російські посадовці не забезпечили належного інформаційного супроводу обміну, що призвело до поразки на інформаційному фронті. Раніше російські ЗМІ демонізували образ «Тайри», приписуючи їй нелегальний продаж людських органів та вбивства цивільних під час евакуації з Маріуполя. Мовляв, її затримали у машині з двома дітьми, батьків яких вона вбила.

Як пише Сергій Колясніков, невдоволення у своїх каналах висловили депутат Держдуми Олексій Журавльов, ексдепутат Верховної Ради України від Партії регіонів Олег Царьов та воєнний пропагандист Дмитрий Стешин.

Усі троє ставлять собі питання, чому росіяни обміняли людину, якій самі створили негативний образ, і чому це зробили у повній секретності.

Фактично вони визнають, що історія про вбитих дітей була вигадкою: «Зачем нужно было вбрасывать изначально, что она обвиняется в убийстве родителей двух мариупольских детишек? Чтобы что? Чтобы был скандал при обмене?»

Владлен Татарський на своєму Telegram-каналі пише: «Знаю точно, что тех, кто замешан в реальных преступлениях, не меняют».

Раніше повідомлялося, що росіяни не відпустили Юлію Паєвську, а обміняли, але соромляться про це говорити.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.