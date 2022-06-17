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    Новини

    З полону окупантів звільнили парамедика Юлію «Тайру» Паєвську

    З полону окупантів вдалося звільнити&nbsp;&laquo;Тайру&raquo;&nbsp;&ndash; парамедикиню Юлію Паєвську - З полону окупантів звільнили парамедика Юлію «Тайру» Паєвську
    З полону окупантів вдалося звільнити «Тайру» – парамедикиню Юлію Паєвську
    фото: Наталія Воронкова/ Facebook

    «Тайра» вже перебуває вдома

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську. Про це Зеленський розповів під час свого традиційного вечірнього звернення.

    «Тайра» вже перебуває вдома.

    «Сьогодні вже можу повідомити про це: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх», – заявив президент.

    Нагадаємо, 16 березня в полон окупантів потрапила Юлія Паєвська Тайра – відомий волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі.

    За освітою Юлія Паєвська Тайра – тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик.

    Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

    Згодом з’явився ще один сюжет російського телеканалу НТВ, у якому Паєвську звинувачували у зв'язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки із двома маленькими дітьми, чиї батьки загинули. Насправді Паєвська рухалася в «зеленому коридорі», супроводжуючи дітей та жінок, вивозячи їх із Маріуполя до Запоріжжя.

    Досі було нічого невідомо про місцеперебування жінки та її стан. Чоловік Паєвської, Вадим Пузанов, в інтерв’ю журналістам розповів, що росіяни не хочуть її ні на кого міняти, щоб надалі використовувати її з пропагандистською метою і для якоїсь провокації.

    Теги: росія окупанти війна волонтер Азов полон Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    З полону окупантів звільнили парамедика Юлію «Тайру» Паєвську