З полону окупантів звільнили парамедика Юлію «Тайру» Паєвську

«Тайра» вже перебуває вдома

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську. Про це Зеленський розповів під час свого традиційного вечірнього звернення.

«Тайра» вже перебуває вдома.

«Сьогодні вже можу повідомити про це: вдалося звільнити з полону «Тайру», українського парамедика Юлію Паєвську. Я вдячний усім, хто працював на цей результат. «Тайра» вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрати всіх», – заявив президент.

Нагадаємо, 16 березня в полон окупантів потрапила Юлія Паєвська Тайра – відомий волонтер, парамедик, яка вісім років рятувала життя військових та мирних мешканців на Донбасі.

За освітою Юлія Паєвська Тайра – тренер з айкідо, дизайнер. Проте ще з початку війни на Донбасі вона допомагала пораненим як парамедик.

Перше підтвердження того, що Тайра потрапила в полон, з'явилося у сюжеті так званого «МВС» угруповання «ДНР».

Згодом з’явився ще один сюжет російського телеканалу НТВ, у якому Паєвську звинувачували у зв'язках із батальйоном «Азов» та спробі втекти з Маріуполя під виглядом біженки із двома маленькими дітьми, чиї батьки загинули. Насправді Паєвська рухалася в «зеленому коридорі», супроводжуючи дітей та жінок, вивозячи їх із Маріуполя до Запоріжжя.

Досі було нічого невідомо про місцеперебування жінки та її стан. Чоловік Паєвської, Вадим Пузанов, в інтерв’ю журналістам розповів, що росіяни не хочуть її ні на кого міняти, щоб надалі використовувати її з пропагандистською метою і для якоїсь провокації.