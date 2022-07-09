Тайра розповіла, як рашисти промивали їй мозок у полоні

Камера була три на шість метрів, там одночасно перебували 22 жінки

Українська парамедикиня Юлія Паєвська, відома за позивним Тайра, провела кілька місяців у російському полоні. Військові РФ затримали її у березні на виїзді з Маріуполя. Кремлівська пропаганда буквально демонізувала Юлію Паєвську. Про Тайру зняли фільм під назвою «Жінка на прізвисько Звір», прокремлівські активісти вимагали видати її в «ДНР», щоб там її стратили, але в червні Тайру передали Києву. Про те, як вона потрапила в полон, як там із нею поводилися, а також як відбувався процес обміну, Юлія Паєвська розповіла «Радіо Свобода».

«Я організувала автобус, зібрала жінок та дітей, які були у підвалі лікарні, та планувала довезти їх до Запоріжжя. Я була абсолютно впевнена, що буде як завжди, бо скільки разів уже волонтери вивозили цивільних. Проблем ніколи не було. Ну, зупиняли автобус, їхали далі. Але того разу, мабуть, вони впізнали мене одразу. Я думаю, що одразу. І нічого не пояснюючи, мене забрали. Перший допит був за три дні. Тобто за три дні я була в Донецьку. Почали вони з того, що я з «Азова», це злочин для них. Я не стала їм брехати, я не з «Азова» і ніколи у складі «Азова» не була. Я про це їм говорила. Вони намагалися від мене це зізнання видавити. Але мене батьки вчили не брехати. І я не брехала. Далі вони вже сплели ту версію, що я вбила батьків дітей, там двоє сиріт було у тому автобусі», – пояснила Тайра.

За словами парамедикині, на полонених постійно психологічно тиснуть, намагаються промити мозок: «Ми співали гімн Росії щонайменше тричі на день. Іноді до двадцяти. Портрет Путіна висів у кожній камері. І вони перевіряють: якщо гімн не вивчений – б'ють».

Камера була три на шість метрів, там одночасно перебували 22 жінки більше місяця, майже два. Було десять двоповерхових нар.

У полоні з Тайрою була одна вагітна жінка на сьомому місяці, і її поки що не обміняли.

На території «ДНР» Юлії Паєвській висунули звинувачення за розстрільною статтею.

«Не можу коментувати, але це дуже кумедно. Я колись скажу, всі довго сміятимуться. Абсурдні абсолютно звинувачення. І одного дня, він не був насправді прекрасним, відкрилася годівниця, вертухай сказав: «Тайра, з речами на вихід». Мене посадили в машину, дуже акуратно вивели з мішком на голові і коли ми вже від'їхали на нормальну відстань, я запитала, де ми їдемо. Мені сказали: «Тебе обмінюють. Усе. Далі розповідати не можу», – сказала парамедикиня.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.