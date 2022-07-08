  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Звільнена з російського полону «Тайра» охрестилася (фото)
рус
    Суспільство

    Звільнена з російського полону «Тайра» охрестилася (фото)

    &laquo;Тайру&raquo; звільнили з полону 17 червня - Звільнена з російського полону «Тайра» охрестилася (фото)
    «Тайру» звільнили з полону 17 червня
    фото: Facebook Юлії Паєвської

    Юлія Паєвська повернулая додому з російського полону декілька тижнів тому

    Парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська, яку нещодавно визволили з полону, сьогодні, 8 липня, пройшла церковний обряд хрещення. Про це повідомив громадський діяч і журналіст Дмитро Корчинський.

    Як видно з фото, оприлюдненого Корчинським, той перебував разом із «Тайрою» під час обряду. Вочевидь, він став хрещеним батьком Юлії Паєвської.

    «Сьогодні отець Сергій охрестив Тайру», – написав Корчинський.

    Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

    Наступного дня «Тайра» записала перше відео після звільнення з російського полону. Парамедикиня подякувала українському президентові Володимиру Зеленському та усім, хто працював над її поверненням додому.

    Паєвська згодом розповіла про російський полон у Донецькому СІЗО, з якого її звільнили за обміном. Вона перебувала в тісній камері ще з 21 жінкою, її катували.

    Читайте також: Звільнення «Тайри»: як росіяни провалили інформаційну операцію
    Теги: війна полон хрещення Україна обряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звільнена з російського полону «Тайра» охрестилася (фото)