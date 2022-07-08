Звільнена з російського полону «Тайра» охрестилася (фото)

Юлія Паєвська повернулая додому з російського полону декілька тижнів тому

Парамедикиня Юлія «Тайра» Паєвська, яку нещодавно визволили з полону, сьогодні, 8 липня, пройшла церковний обряд хрещення. Про це повідомив громадський діяч і журналіст Дмитро Корчинський.

Як видно з фото, оприлюдненого Корчинським, той перебував разом із «Тайрою» під час обряду. Вочевидь, він став хрещеним батьком Юлії Паєвської.

«Сьогодні отець Сергій охрестив Тайру», – написав Корчинський.

Нагадаємо, українська парамедикиня й волонтерка Юлія Паєвська потрапила в полон до російських військ у Маріуполі ще в березні, а 17 червня її звільнили з полону.

Наступного дня «Тайра» записала перше відео після звільнення з російського полону. Парамедикиня подякувала українському президентові Володимиру Зеленському та усім, хто працював над її поверненням додому.

Паєвська згодом розповіла про російський полон у Донецькому СІЗО, з якого її звільнили за обміном. Вона перебувала в тісній камері ще з 21 жінкою, її катували.