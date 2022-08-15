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Тайра розповіла, чому найближчим часом не повернеться на фронт

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Тайра розповіла, чому найближчим часом не повернеться на фронт
Паєвська три місяці пробула в полоні рашистів 
фото: mrpl.city

«Буду тягарем для підрозділу, в який потраплю» 

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська з позивним Тайра, яка наразі готується до змагань «Ігри воїнів» у Великій Британії, розповіла, що дуже хоче знову повернутися на фронт і допомагати нашим воїнам. Однак наразі зробити цього не може. Про це Паєвська говорила в інтерв'ю «ФактиICTV».

Після тримісячного перебування в полоні окупантів Юлія ще не відновилася фізично і психологічно.

«Мушу бути реалісткою: я ще не в суперформі. Завдяки спорту я відновлююся дуже швидко, але поки що швидко втомлююся, в мене болі і ціла купа обмежень щодо здоров'я. Не можу повернутися на фронт, бо буду тягарем для підрозділу, в який потраплю. А нащо таке на фронті? Я відповідально ставлюся до задач», – каже падамедикиня.

Юлія Паєвська каже: якби хотіла просто піару, то «взяла б бронік і побігла фоткатись на фоні окопів».

За словами волонтерки Паєвської, після полону вона стала більше пробачати людям, бо зрозуміла: людська істота дуже слабка, потребує підтримки і допомоги. Вона не має ненависті до своїх кривдників.

«Я сприймаю їх як невиліковних пацієнтів з ураженням мозку. Немає сенсу їх ненавидіти», – каже Паєвська. 

Нагадаємо, у середині червня стало відомо, що Тайру вдалося звільнити з полону окупантів.

Паєвська потрапила в полон 16 березня. Згодом Тайра розповіла, як рашисти промивали їй мозок у полоні.

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Теги: Тайра полон окупанти

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