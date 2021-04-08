  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    AstraZeneca перейменували в Vaxzervia - ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами
    AstraZeneca перейменували в Vaxzervia
    Фото: pixabay.com

    Серед 200 млн людей в світі, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів, наголосили у ВООЗ

    Зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим», заявили в Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

    Експерти ВООЗ проаналізували масив даних щодо вакцини. Вони підкреслили необхідність спеціальних досліджень, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і факторами ризику.

    Серед 200 млн людей на планеті, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів, наголосили у ВООЗ.

    Наступного тижня експерти розглянуть додаткові дані щодо AstraZeneca.

    1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.

    Проте багато країн відмовилися від щеплень вакциною AstraZeneca. Вона отримала нову назву, Її перейменували в Vaxzervia.

    У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) днями все ж знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами.

    Читайте також статті:
    Теги: вакцинація ВООЗ коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies