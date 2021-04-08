ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами

Серед 200 млн людей в світі, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів, наголосили у ВООЗ

Зв'язок між вакциною проти Covid-19 виробництва AstraZeneca та випадками тромбозів вважається «ймовірним, але не підтвердженим», заявили в Консультативній групі з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє Reuters.

Експерти ВООЗ проаналізували масив даних щодо вакцини. Вони підкреслили необхідність спеціальних досліджень, щоб повністю зрозуміти потенційний зв'язок між вакцинацією і факторами ризику.

Серед 200 млн людей на планеті, які вакцинувалися AstraZeneca, спостерігається невелика кількість випадків утворення тромбів, наголосили у ВООЗ.

Наступного тижня експерти розглянуть додаткові дані щодо AstraZeneca.

1 квітня Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про відсутність зв’язку між щепленням вакциною, розробленою компанією AstraZeneca, та випадками утворення тромбозу. Як зазначили в агентстві, вакцина є безпечною та ефективною.

Проте багато країн відмовилися від щеплень вакциною AstraZeneca. Вона отримала нову назву, Її перейменували в Vaxzervia.

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) днями все ж знайшли зв'язок між вакциною AstraZeneca й тромбозами.