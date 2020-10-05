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    ВООЗ спрогнозувала, скільки людей у світі вже заражені коронавірусом

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    На сьогодні коронавірус підтверджений у 35,4 млн людей - ВООЗ спрогнозувала, скільки людей у світі вже заражені коронавірусом
    На сьогодні коронавірус підтверджений у 35,4 млн людей

    Згідно з «найкращими оцінками» ВООЗ, одна із десяти осіб у світі може бути інфікована коронавірусом, це – 760 млн людей, - Раян

    ВООЗ припускає, що коронавірусна інфекція може бути у 10% населення планети. Про це повідомляє агентство Associated Press (AP) з посиланням на директора ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Раяна.

    За словами Раяна, згідно з «найкращими оцінками» ВООЗ, одна із десяти осіб у світі може бути інфікована коронавірусом, це – 760 млн людей.

    Раян додав, що показники різняться в міських і сільських місцевостях, а також у різних групах, але, зрештою, розрахунки засвідчують, що «переважна більшість населення планети наражена на ризик» зараження Covid-19.

    Як повідомляє агентство, оцінки ВООЗ значно перевищують кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі.

    Так, згідно з даними статистичного сайту Worldometer, станом на 5 жовтня у світі виявлено понад 35,4 млн заражень коронавірусом. Від початку пандемії померло 1 042 579  осіб і одужало 26 647956 людей.

    Раніше ВООЗ заявляла про заниження офіційних показників щодо коронавірусу. Так, 28 вересня Раян заявив, що реальна кількість смертей людей з коронавірусом вища, ніж про це свідчить офіційна статистика.

    «Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижчі за справжні», – сказав він.

    статистика інфекція населення ВООЗ коронавірус
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