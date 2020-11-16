«Великий день для світу». Американська вакцина Moderna показала майже 95% ефективності

За даними американської компанії, серед тих, хто отримав розроблену нею вакцину, заразилися Covid-19 тільки п'ять осіб

За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%, повідомляє BBC.

У випробуванні брали участь 30 000 людей в США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили уколи-плацебо.

Аналіз був заснований на перших 95 пацієнтах з симптомами Covid-19.

Тільки у п'яти випадках Covid-19 був у людей, яким вводили вакцину, 90 людей захворіли з тих, кому вводили плацебо.

Дані також показують, що у випробуванні було 11 випадків важкої форми Covid-19, але жодного випадку у людей, які були імунізовані.

Компанія заявила, що тепер планує звернутися до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), регулюючого органу США, за дозволом на використання вакцини надзвичайних ситуаціях в найближчі тижні, пише The Guardian.

Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Компанія заявила, що до кінця 2020 року у неї буде 20 мільйонів доз, готових до відправки в США, і сподівається зробити від 500 мільйонів до одного мільярда доз для всього світу в наступному році.

Вакцину Moderna оцінить FDA за результатами остаточного аналізу 151 випадів Covid-19 серед учасників випробування, за якими в середньому спостерігатимуть більше двох місяців.

Moderna розробила «РНК-вакцину» – це означає, що в організм вводять генетичний матеріал - мРНК, який клітини потім використовують для виробництва шиповидного білка, який вірус використовує для причеплення до клітини.

За допомогою цього в організмі виробляються вірусні білки, але не весь вірус, чого достатньо, щоб навчити імунну систему атакувати вірус.

Пітер Опеншоу, професор експериментальної медицини Імперського коледжу в Лондоні, вважає, що результати Moderna вселили оптимізм щодо того, що в найближчі кілька місяців буде доступний вибір хороших вакцин проти Covid-19.

За його словами, залучення людей з групи ризику і людей похилого віку до випробування вакцин Moderna передбачає, що вакцина захистить тих, хто найбільш вразливий до захворювання.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

За даними ЗМІ, недоліком вакцини є необхідність її зберігання при дуже низькій температурі мінус 70 градусів за Цельсієм. Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.