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    Вчені назвали головну перевагу вакцини Оксфордського університету

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    Ціна однієї дози буде коливатися в межах 3 фунтів стерлінгів - Вчені назвали головну перевагу вакцини Оксфордського університету
    Ціна однієї дози буде коливатися в межах 3 фунтів стерлінгів
    Фото: ox.ac.uk/Facebook

    Нова вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca має серйозні переваги перед конкурентами

    Як повідомляє The Guardian, головною перевагою вакцини є те, що вона не потребує наднизьких температур транспортування та має значно нижчу ціну. Отже, вона буде доступнішою для менш заможних країн зі слаборозвиненою медичною інфраструктурою. 

    Очікується, що ціна однієї дози буде коливатися в межах 3 фунтів стерлінгів (приблизно 74 гривні).  

    Вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.  У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

    У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

    У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. 

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: Велика Британія вакцинація коронавірус
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