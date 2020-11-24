Вчені назвали головну перевагу вакцини Оксфордського університету

Ціна однієї дози буде коливатися в межах 3 фунтів стерлінгів

Нова вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca має серйозні переваги перед конкурентами

Як повідомляє The Guardian, головною перевагою вакцини є те, що вона не потребує наднизьких температур транспортування та має значно нижчу ціну. Отже, вона буде доступнішою для менш заможних країн зі слаборозвиненою медичною інфраструктурою.

Очікується, що ціна однієї дози буде коливатися в межах 3 фунтів стерлінгів (приблизно 74 гривні).

Вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.