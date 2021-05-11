ВООЗ уточнила глобальний рівень ризику поширення коронавірусу

Плато із захворюваності і смертності на коронавірус перебуває на неприйнятно високому рівні, відзначили у ВООЗ

Глава ВООЗ наголосив, що ослаблення санітарних заходів і «нерівна вакцинація» сприяють поширенню інфекції у світі

Захворюваність і смертність від коронавірусу у світі вийшли на плато на «неприйнятно високому рівні». Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його даними, за минулий тиждень захворіли понад 5,4 млн осіб і майже 90 тис. людей померли.

«На глобальному рівні ми зараз бачимо вихід на плато за кількістю випадків захворювання на Covid-19 і кількістю смертей, – зазначив він. – Однак це неприйнятно високе плато: на минулому тижні надійшли повідомлення про більш ніж 5,4 млн випадків захворювання і майже 90 тис. померлих».

Гебреєсус заявив, що зниження захворюваності і смертності спостерігається зараз у Європі та регіоні Північної і Південної Америки, які пандемія коронавірусу раніше зачепила особливо сильно. Одночасно зафіксовано швидке зростання числа тих, хто заразився і помер, у регіоні Південно-Східної Азії, до якого ВООЗ відносить також Індію. Крім того, «у кожному регіоні є країни з тенденцією до збільшення» захворюваності та смертності.

Глава ВООЗ також наголосив, що ослаблення санітарних заходів і «нерівна вакцинація» сприяють поширенню інфекції у світі. Він назвав відсутність рівного доступу до вакцин «одним з найбільших ризиків».

«На країни з високими і середніми доходами припадає 53% населення планети, проте вони отримали 83% вакцини», – нагадав гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус закликав лідерів країн «використовувати всі інструменти, які є в їхньому розпорядженні, для зниження передачі Covid-19». Це відноситься у тому числі до держав, де на цей момент захворюваність і смертність знижуються.

За словами Гебреєсуса, зараз необхідно посилити можливості для запобігання поширенню інфекції, щоб підготуватися до поширення нових штамів, проти яких безсилі вакцини.

Нагадаємо, на днях спецпосланець ВООЗ щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії.

Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.