МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах

Інспекції планують почати цього тижня

Міністерство охорони здоров'я з цього тижня, 10-16 травня, почне здійснювати візити в регіони з метою контролю за кампанією з вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Розпочнуться моніторингові візити до областей України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою. Кожен конкретний випадок порушення алгоритмів розглядатимуть у Міністерстві охорони здоров'я», – сказав Ляшко.

Поїздки планують почати з 10-16 травня.

Нагадаємо, у Києві та ще 11 областях України за добу 9 травня не зробили жодного щеплення.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 863 645 людей, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Нагадаємо, станом на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Протягом доби 8 травня в Україні було провакциновано 4 843 людини.