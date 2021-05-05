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    Щотижня у Covid-19 з'являються дві нові мутації – інфекціоніст

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    Коронавірус мутує дуже сильно - Щотижня у Covid-19 з'являються дві нові мутації – інфекціоніст
    Коронавірус мутує дуже сильно
    Фото з відкритих джерел

    Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію

    Коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Про це заявив лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта, пише «Сьогодні».

    Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм.

    Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.

    «Вірус мутує дуже сильно. У нього щотижня з'являються дві нові мутації. Ми зараз знаємо дуже багато, але до чого це призведе в майбутньому – нам поки не відомо», – зазначив експерт.

    Напередодні лікар Комаровський попередив, чим особливо небезпечний коронавірус в легкій формі. «Мутації виникають тоді, коли вірус стикається з людиною, у якої мало антитіл, тобто люди, які перехворіли легкими формами або безсимптомно – це і є головне середовище, де виникають мутації. Таким чином наша мрія про колективний імунітет стає нереалізованою. І мабуть, ми йдемо все до того, що раз в 2-3 роки будемо отримувати комплексну вакцину, яка буде містити кілька варіантів коронавірусу, і швидше за все, це буде мРНК - вакцина», – сказав Комаровський.

    Крім того, британський професор назвав несподіваний симптом коронавірусу. Лінії або борозенки на нігтях можуть бути ознакою того, що людина постраждала від коронавірусу.

    Додамо, що й симптоми Covid-19 змінилися – лікарка назвала нові скарги пацієнтів.

    Читайте також: Covid-19: надії на колективний імунітет тануть на очах


    Теги: медицина лікар наука імунітет вакцинація вірус коронавірус
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