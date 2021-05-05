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    Британський професор назвав несподіваний симптом коронавірусу

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    Лінія на нігтях проявляється не у всіх, хто перехворів Covid-19 - Британський професор назвав несподіваний симптом коронавірусу
    Лінія на нігтях проявляється не у всіх, хто перехворів Covid-19
    Фото: @timspector

    Лінії на нігтях можуть здаватися нешкідливими, але їх різка поява свідчить про серйозні захворювання, не тільки про коронавірус

    Лінії або борозенки на нігтях можуть бути ознакою того, що людина постраждала від коронавірусу, такий несподіваний симптом назвав британський професор Тім Спектор, пише Metro.

    Він опублікував у Twitter фотографію таких нігтів і пояснив, що вони відновлюються, маючи чітку межу зростання в момент хвороби і після неї.

    За словами професора, на відрослих нігтьових пластинах видно білу смугу, але оскільки вони відростають довго, наслідок може проявлятися з запізненням. При цьому вона проявляється не у всіх, хто перехворів Covid-19, це лише один із симптомів, нарівні з висипом, появою зморшок і іншими.

    Спектор зазначив, що лінії на нігтях можуть здаватися нешкідливими, але їх різка поява свідчить про серйозні захворювання, не тільки про коронавірус, а й про кір, скарлатину або епідемічний паротит, а також при хворобах щитовидної залози, діабеті або залізодефіцитної анемії.

    Теги: хвороби коронавірус
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