Британський професор назвав несподіваний симптом коронавірусу

Лінії або борозенки на нігтях можуть бути ознакою того, що людина постраждала від коронавірусу, такий несподіваний симптом назвав британський професор Тім Спектор, пише Metro.

Він опублікував у Twitter фотографію таких нігтів і пояснив, що вони відновлюються, маючи чітку межу зростання в момент хвороби і після неї.

За словами професора, на відрослих нігтьових пластинах видно білу смугу, але оскільки вони відростають довго, наслідок може проявлятися з запізненням. При цьому вона проявляється не у всіх, хто перехворів Covid-19, це лише один із симптомів, нарівні з висипом, появою зморшок і іншими.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc