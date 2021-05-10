В Україні втричі занижено смертність від коронавірусу – дослідження

Covid-19 став причиною приблизно 6,9 млн смертей у світі, що більше ніж удвічі перевищує офіційні цифри

Американські дослідники стверджують, що жертв пандемії в Україні має бути понад 138 тисяч

Реальну кількість жертв коронавірусної інфекції занижено в Україні втричі. Про це свідчать результати дослідження Інституту показників та оцінювання здоров'я (IHME) Медичної школи Вашингтонського університету.

Американські дослідники опублікували дані щодо 20 країн із найбільшою кількістю смертей серед пацієнтів із Covid-19, до них зарахували й Україну.

Методологія підрахунку реальної кількості жертв COVID-19, яку використали дослідники IHME, полягала в порівнянні кількості всіх очікуваних смертей до початку пандемії коронавірусної інфекції з фактичними смертями під час пандемії.

У дослідженні наголошено, що жертв епідемії в Україні має бути 138 507, а офіційна статистика повідомила про 46 737.

«Covid-19 став причиною приблизно 6,9 млн смертей, що більше ніж удвічі перевищує офіційні цифри. IHME виявив, що дані про смерті від Covid-19 значно занижено майже в усіх країнах. [...] Багато летальних випадків від Covid-19 не реєструють, тому що країни повідомляють тільки про випадки смерті в лікарнях або у пацієнтів із підтвердженою інфекцією. У багатьох місцях слабка система звітності про стан здоров'я та низький доступ до медичної допомоги посилюють цю проблему», – йдеться в дослідженні.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 10 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 817 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Згідно з офіційною статистикою станом на 10 травня, за весь час пандемії в Україні захворіло – 2 122 327 осіб; одужало – 1 768 753 особи; летальних випадків – 46 512; проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.