Нова хвороба після Covid-19: лікарка розповіла про ускладнення від коронавірусу

В Індії люди, які перехворіли на Covid-19, почали інфікуватися рідкісним «чорним грибком»

Інфекціоністка пояснила появу «чорного грибка» у коронавірусних пацієнтів

У пацієнтів з коронавірусом можуть розвиватися постковідні грибкові інфекції, які дають серйозні ускладнення на здоров'я.

Про це повідомила в ефірі телеканалу «Україна 24» лікарка-інфекціоністка Тетяна Логінова, коментуючи інформацію про те, що в Індії люди, які перехворіли на Covid-19, почали інфікуватися рідкісним «чорним грибком».

«Люди лікувалися не тільки стероїдами, але й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбіоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції. Ця інфекція може не тільки вражати очі й носову порожнину, а й легені», – підкреслила вона.

За словами інфекціоністи, це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після Covid-19.

«Це вже буде «лонгковід» ускладнений, і вимагатиме дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами», – повідомила Логінова.

Як повідомлялося, в Індії зафіксували низку випадків зараження мукормікозом (його ще називають «чорним грибком») у людей, які перехворіли на Covid-19.

Лікарі вважають, що мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування Covid-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ «Про надання гуманітарної допомоги Республіці Індія» через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Президент України під час зустрічі із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою подякував за вакцини, які отримала Україна, та наголосив, що підтримає надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідситуацію з Covid-19 у цій країні.

Індія залишається в числі лідерів за кількістю випадків Covid-19 (21 874 777), поступившись лише США (33 376 109).

За останні дні Індія побила власний рекорд з кількості нових хворих Covid-19.