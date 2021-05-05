У ВООЗ застерігають про прискорення пандемії

«Більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період», – доктор Набарро

Хвороба дедалі сильніше поширюється в місцях, де тестування недоступне, а отже показники захворюваності занижені

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії. Про це повідомляє The Independent.

«Є декілька країн, які можуть продемонструвати значно нижчий рівень захворюваності і вони насправді відчувають полегшення, але більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період», – заявив Набарро.

Він також наголосив, що пандемія в усьому світі «прискорюється швидше, ніж будь-коли».

На думку представника ВООЗ, це відбувається через відсутність повних даних, оскільки хвороба дедалі сильніше поширюється в місцях, де тестування недоступне, а отже показники захворюваності занижені.

«Це більше, ніж будь-коли, це жорстокіше, ніж будь-коли, і це викликає як ніколи велике занепокоєння, це погана фаза», – зазначив Набарро.

Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.