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    Пандемія коронавірусу

    У ВООЗ застерігають про прискорення пандемії

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    &laquo;Більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період&raquo;, &ndash; доктор Набарро - У ВООЗ застерігають про прискорення пандемії
    «Більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період», – доктор Набарро
    Фото з відкритих джерел

    Хвороба дедалі сильніше поширюється в місцях, де тестування недоступне, а отже показники захворюваності занижені

    Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про значне прискорення пандемії. Про це повідомляє The Independent.

    «Є декілька країн, які можуть продемонструвати значно нижчий рівень захворюваності і вони насправді відчувають полегшення, але більшість країн світу переходить у дуже, дуже темний період», – заявив Набарро.

    Він також наголосив, що пандемія в усьому світі «прискорюється швидше, ніж будь-коли».

    На думку представника ВООЗ, це відбувається через відсутність повних даних, оскільки хвороба дедалі сильніше поширюється в місцях, де тестування недоступне, а отже показники захворюваності занижені.

    «Це більше, ніж будь-коли, це жорстокіше, ніж будь-коли, і це викликає як ніколи велике занепокоєння, це погана фаза», – зазначив Набарро.

    Тим часом, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що коронавірус залишиться з людьми назавжди, він здатний змінювати свою форму, прояви та особливості. Він підкреслив, що вірус не виникає в повітрі, а заразитися ним можна при тісному контакті з носієм. Єдиним способом уникнути тяжкого перебігу ковіду лікар назвав вакцинацію.

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    Теги: лікар вірус ВООЗ коронавірус
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