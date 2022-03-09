ВООЗ заявляє про 18 нападів окупантів на медзаклади в Україні

9 березня російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя

В Україні ризик поширення інфекційних захворювань

Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила 18 нападів на медичні установи в Україні. Про це із посиланням на генерального директора організації Тедроса Адхана Гебрейесуса повідомляє CNN.

ВООЗ надає медичну допомогу біженцям з України, число яких перевищило 2 млн осіб.

«Деякі з основних проблем зі здоров’ям, які ми бачимо, – це переохолодження та обмороження, респіраторні захворювання, відсутність лікування серцево-судинних захворювань та раку, а також проблеми з психічним здоров’ям. Співробітники ВООЗ були направлені в сусідні країни для забезпечення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки», - сказав Гебрейесус.

ВООЗ доставила в регіон 81 тонну постачання, включно із медичними препаратами для надання хірургічної допомоги, повідомив директор ВООЗ.

У той же час Україна зберегла систему спостереження та реагування на Covid-19, сказала Адельхайд Маршанг, старший офіцер з надзвичайних ситуацій. Але ризик поширення інфекційних захворювань зростає.

«Неважливо, чи це Covid, не важливо, чи це поліомієліт, не важливо, чи це кір, не важливо, чи це холера. Ви змусили так багато людей у відчаї рухатися, жінок і дітей зібрали разом, людей у підвалах. Люди в стресі, люди не їдять, не сплять. Це умови, при яких імунна система ослаблена. Захист людей низький, і інфекційні хвороби можуть швидко поширюватися таким населенням», – сказав Майк Райан, директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

ВООЗ закликає Росію надати безпечний доступ до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує.

Нагадаємо, 6 березня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що за час війни російські війська вивели з ладу 34 українські лікарні.

9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя.

Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Джерело: Голос Америки