Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі

Президент запитав скільки ще світ може ігнорувати це звірство

Президент України Володимир Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі. Цим він поділився у своєму Telegram.

«Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність», – написав Зеленський.

Нагадаємо, російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.