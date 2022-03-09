  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі

    Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі
    фото з відкритих джерел

    Президент запитав скільки ще світ може ігнорувати це звірство

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку у Маріуполі. Цим він поділився у своєму Telegram.

    «Маріуполь. Прямий удар російських військ по пологовому будинку. Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

    Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

    Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

    Теги: Маріуполь Росія діти війна військові Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський прокоментував авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі