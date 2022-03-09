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    Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)

    Росіяни&nbsp;з літаків цілеспрямовано розбомбили маріупільську дитячу лікарню&nbsp; - Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)
    Росіяни з літаків цілеспрямовано розбомбили маріупільську дитячу лікарню 
    фото: Донецька ОДА

    У зруйнованому пологовому будинку багато поранених та загиблих

    Російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

    Медичні заклади повністю зруйновані, повідомив очільник ДонОДА Павло Кириленко.

    «Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищене під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди поцілить бомба».

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    Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)
    Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)
    Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)
    Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)

    Інформація щодо постраждалих уточнюється.

    Раніше колишній заступник міністра внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін повідомив, що у зруйнованому пологовому будинку багато поранених та загиблих жінок.

    Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

    Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

    Теги: Маріуполь окупанти Донеччина військові лікарня будинок пологовий будинок Павло Кириленко
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    Російські фашисти розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок у Маріуполі (фото, відео)