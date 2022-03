Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шокований тим, що російські загарбники нанесли авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі. Джонсон заявив, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.

Джонсон написав про це у своєму Twitter, додавши новину від ВВС.

«Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини», – заявив прем’єр.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC