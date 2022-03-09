Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі

Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шокований тим, що російські загарбники нанесли авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі. Джонсон заявив, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.

Джонсон написав про це у своєму Twitter, додавши новину від ВВС.

«Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини», – заявив прем’єр.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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