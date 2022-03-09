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    Події в Україні

    Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі

    Росіяни розбомбили дитячу лікарню Маріуполя - Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі
    Росіяни розбомбили дитячу лікарню Маріуполя
    фото: ДСНС

    Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон шокований тим, що російські загарбники нанесли авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі. Джонсон заявив, що Британія шукає способи допомогти Україні захищатись від атак з повітря.

    Джонсон написав про це у своєму Twitter, додавши новину від ВВС.

    «Мало що можна вигадати більш негідне, ніж обирати ціллю вразливих і беззахисних. Британія шукає варіанти, як ще допомогти Україні захищатися від атак з повітря, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини», – заявив прем’єр.

    Як повідомляв «Главком», близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

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    Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі
    Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі
    Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі
    Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі

    Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

    Відомо, що російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

    Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

    Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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    Теги: Маріуполь Росія діти війна лікарня будинок повітря пологовий будинок Борис Джонсон
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    Прем’єр Британії відреагував на авіаудар по дитячій лікарні у Маріуполі