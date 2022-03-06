Російські війська вивели з ладу 34 українські лікарні – МОЗ

У Красногорівці Донецької області окупанти обстріляли центральну районну лікарню, в якій перебували на лікуванні мирні жителі.

Ворог порушує Женевську конвенцію

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що за час війни російські війська вивели з ладу 34 українські лікарні. Про це він повідомив в ефірі телемарафону українських каналів.

За його словами, у частині з них зруйновано будівлі, у деяких – перебито мережі і відсутні водопостачання та електроенергія, а деякі медзаклади взагалі не зможуть працювати.

«Спостерігаємо чергове порушення Женевської конвенції, за якої заклади охорони здоров’я не можуть залучатися до війни чи військових конфліктів. Окупант цим нехтує та свідомо порушує норми Конвенції. Це зайвий раз доводить, що це не армія, а терористи», – заявив Ляшко.

Міністр додав, що Всесвітня організація охорони здоров’я відреагувала на ці порушення. Усі матеріали будуть передано до міжнародних судів.

«Ця ситуація окупанту вилізе боком. Адже на території Росії зупиняються клінічні дослідження інноваційних препаратів. Також у моєму спілкуванні провідні постачальники медичних обладнань та препаратів підтвердили, що виходитимуть з ринків Росії», – наголосив очільник МОЗ.

Як повідомлялося, медичну допомогу в Україні готові надавати понад 500 медпрацівників з інших країн.

1 березня російські терористи розстріляли машину лікарки-анастезіологині «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії» Марини Калабіної, яка везла пораненного племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині.

5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців. Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.