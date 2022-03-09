Росіяни розбомбили дитячу лікарню Маріуполя: 17 поранених

Російські війська розбомбили лікарню та пологовий в Маріуполі

Росіяни вдарили по пологовому будинку під час режиму тиші, оголошеного для проведення евакуації

Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає, повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Під час авіанальоту, за даними Маріупольської міської ради, на лікарню скинули кілька бомб.

Кириленко зазначив, що авіаудар був здійснений у момент режиму тиші, оголошеного і підтвердженого, зокрема, російською стороною.

Він додав, що російські війська цинічно зривають гуманітарні акції, влаштовуючи бої по маршруту проходження колон вантажівок.

Як повідомлялося, після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Мер міста Петро Андрющенко повідомив, що за час блокади міста російськими окупантами загинуло близько 1300 мирних жителів.

9 березня вдень російські військові цілеспрямовано нанесли авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у центрі Маріуполя.

Напередодні окупанти обстріляли «Градами» гуманітарний конвой, який їхав до Маріуполя. Напередодні українська сторона змінила маршрут гумконвою, щоб уникнути провокацій від російських орків, однак цього виявилось замало.

Станом на сьогодні відомо, що від початку окупації в Україні загинула 61 дитина.

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