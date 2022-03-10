Ворог змінив тактику і перейшов до сирійського варіанту війни – Арестович

Ворог намагається завдати найбільші страждання цивільному населенню

Після бомбардування Маріуполя стало зрозуміло, що ворог змінив тактику. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

«Стало зрозуміло, що ворог остаточно змінив тактику. І будучи не в змозі нанести поразку нашим збройним силам і іншим силам оборони на полі бою, перейшов до так званого, сирійського варіанту: Оточення і терор міст. Для того, щоб причинити найбільші страждання і найбільший психологічний вплив цивільному населенню. Зараз найбільш потерпаючими містами є Маріуполь, який зносять з лиця землі», – заявив Арестович.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.