  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Обстріл Маріуполя: російські окупанти знищують будинки та університет (відео)

    Обстріл Маріуполя: російські окупанти знищують будинки та університет (відео)
    фото: скріншот із відео

    Окупанти обстрілюють центр Маріуполя, влучили у Приазовський університет

    Зараз триває ворожий авіаобстріл центру Маріуполя, є влучення в Приазовський державний технічний університет, бомбардують в районі Драмтеатру. Про це у Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

    «Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів. Бомби влучають у житлові будинки. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя», – йдеться у повідомлення.

    Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

    Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

    Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Читайте також: Оперативні дані з фронту. Військові стримують просування ворога на Київ
    Теги: Маріуполь війна військові бомбардування Україна будинок населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обстріл Маріуполя: російські окупанти знищують будинки та університет (відео)