Обстріл Маріуполя: російські окупанти знищують будинки та університет (відео)

Окупанти обстрілюють центр Маріуполя, влучили у Приазовський університет

Зараз триває ворожий авіаобстріл центру Маріуполя, є влучення в Приазовський державний технічний університет, бомбардують в районі Драмтеатру. Про це у Telegram повідомила Маріупольська міська рада.

«Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів. Бомби влучають у житлові будинки. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя», – йдеться у повідомлення.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило жахливі фото наслідків авіаудару російських фашистів по пологовому будинку та дитячій лікарні Маріуполя.

Як повідомлялося, близько 16:30 9 березня російські літаки скинули декілька потужних бомб на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.

Після авіаудару у лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.