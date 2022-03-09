За що росіяни так ненавидять Маріуполь?

Вже два тижні Україна дає відсіч прямому вторгненню росії

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Стала просачиваться информация из блокадного Мариуполя. И она ужасна. Около 1300 подтверждённых погибших мирных жителей. Реальное число может быть «в три-четыре раза больше». В городе не осталось, кажется, живого места. Авиадурами и артобстрелами затронуло все районы Мариуполя. Сегодня бомбы были сброшены на роддом и детскую больницу. Под завалами находятся люди.

Живые растапливают снег, чтобы попить, и жгут костры, чтобы согреться и приготовить пищу. Путинские Zомби погрузили город в средневековье.

Таким образом, всего за две недели проклятые «освободители» убили едва ли не больше мирных жителей, чем погибло за восемь лет войны по обе стороны линии столкновения на Донбассе. (Напомню, что цифра в 14000 погибших, которой манипулирует российская пропаганда, состоит главным образом из комбатантов.) И большую их часть — в рабочем, промышленном, русскоязычном Мариуполе. Вторым следом идёт Харьков.

Вы им так мстите, сволочи? За то, что не захотели в вашу дыру. В вашу мерзость запустения. В ваше небытие. Которое возникает всюду, куда ступает ваш армейский сапог.

Мариуполь расцвёл за последние восемь лет. Я тому живой свидетель. То, как он преображался, было самым красноречивым обличением ничтожности «русского мира», который погрузил в дерьмо захваченные территории.

Я вас ненавижу, путинские Zомби. А всех, кто жуёт сопли, и ничего не делает, чтобы остановить ублюдочную путинскую орду, просто презираю. В том числе всех западных политиков, которые всё ещё надеятся умиротворить ё****того людоеда.

Ну или отделаться Украиной.

Джерело: site.ua

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