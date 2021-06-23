Росія закликала США відмовитися від участі у Sea Breeze-2021
У посольстві РФ вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні»
На думку РФ, військові навчання «заохочують мілітаристські настрої в Києві»
Посольство Росії в Вашингтоні закликало США відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. Про це дипвідомство написало 23 червня у Twitter.
У російському посольстві вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні».
На думку посольства РФ, такі навчання «заохочують мілітаристські настрої в Києві».
В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових з 32 країн.
Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.
Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.
Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.