Росія закликала США відмовитися від участі у Sea Breeze-2021

У посольстві РФ вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні»

На думку РФ, військові навчання «заохочують мілітаристські настрої в Києві»

Посольство Росії в Вашингтоні закликало США відмовитися від проведення спільних з Україною військових навчань Sea Breeze-2021 у Чорному морі. Про це дипвідомство написало 23 червня у Twitter.

У російському посольстві вважають, що «масштабність і явно агресивний характер навчань Sea Breeze ніяк не відповідають реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні».

На думку посольства РФ, такі навчання «заохочують мілітаристські настрої в Києві».

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021, які розпочнуться наступного тижня в чорноморському регіоні, візьмуть участь п'ять тисяч військових з 32 країн.

Як раніше повідомляв «Главком», державна прикордонна служба України залучить до цьогорічних навчань Sea Breeze-2021 не лише морський, а й сухопутний та повітряні компоненти. Так на суші разом з багатонаціональним батальйоном будуть задіяні підрозділи прикордонної комендатури швидкого реагування Південного Регіонального управління Держприкордонслужби та загону ДОЗОР.

Також відпрацьовуватимуть практичні дії у морі, на суші, у повітрі та під водою.

Також депутати Верховної ради схвалили допуск іноземних військових на навчання в Україну.

«Сі Бриз» – це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України починаючи з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних та військових відносин між Міноборони США і Міноборони України від 1993 року. Співорганізаторами навчань виступають Україна та США.