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    У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)

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    Правоохоронці провели слідчі дії у закладі харчування - У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)
    Правоохоронці провели слідчі дії у закладі харчування
    Фото: Нацполіція

    Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт

    На проспекті Гагаріна у Дніпровському районі Києва під час бійки було поранено киянина. Повідомлення про це до поліції надійшло від лікаря. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі, інформує пресслужба столичної поліції.

    Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, в одному із місцевих закладів між двома чоловіками виникла бійка, у ході якої один із них ножем наніс численні ножові поранення плеча та грудної клітини знайомому.

    «Потерпілого негайно доставлено до лікарні, де згодом він помер. Правоохоронці опитали свідків, провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний чоловік без постійного місця проживання, який перебував у розшуку Дарницьким управлінням поліції за майнові злочини. Ми затримали його у порядку статті 208 Кримінального кодексу України», – повідомив правоохоронець.

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    У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)
    У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)
    У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)
    У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)

    Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні даного злочину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, у Святошинському районі Києва на сходах багатоповерхового будинку чоловік відібрав у жінки дві сумки та вдарив ножем у живіт.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
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    У столичному кафе сталась різанина (фото, відео)