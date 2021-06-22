Вбивство і пожежа в Білогородці. Оприлюднені фото та відео з місця злочину

У вбивстві підозрюється моряк, 1978 року народження, який проживав неподалік

Затриманому чоловіку готується підозра за двома статтями

Жертвою холоднокровного вбивства, що сталося 21 червня у багатоповерхівці в Білогородці Бучанського району, є 47-річний чоловік, уродженець Кременчуга. Чоловіку перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«Працівники управління карного розшуку, а також оперативники Бучанського районного управління поліції встановили особу, яка на даний час обґрунтовано підозрюється у скоєнні цього вбивства. Зловмисником є моряк, 1978 року народження, який проживав неподалік. Відомо, що останній має родину, але вона мешкає у Севастополі», – повідомив Нєбитов.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208, поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Нєбитов оприлюднив фото й відео з місця злочину.

Зараз слідчі та оперативники працюють над збором доказової бази для оголошення чоловіку підозри за двома статтями: умисне вбивство і знищення майна загальнонебезпечним способом.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальники. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились. Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

Повідомлялося, що причиною вибуху міг бути невстановлений вибуховий пристрій.

22 червня поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.