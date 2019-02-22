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    Лавина у Канаді накрила туристів, загинула жінка

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    Курорт &laquo;Віслер-Блеккомб&raquo; у Канаді&nbsp; - Лавина у Канаді накрила туристів, загинула жінка
    Курорт «Віслер-Блеккомб» у Канаді 

    За день до трагедії Служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження

    Унаслідок сходження лавини на популярному гірськолижному курорті поблизу канадського Ванкувера, загинула одна людина.

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    Трагедія трапилася на курорті «Віслер-Блеккомб», що у сотні кілометрів на північ від Ванкувера.

    Як інформували у адміністрації курорту, 42-річна жінка із Австралії разом зі своїм 36-річним партнером спускалася по закритому схилу, коли пару накрила лавина. Рятувальники змогли виявити обох постраждалих і доставити їх до лікарні, однак, згодом жінка померла.

    Наразі правоохоронці розслідують обставини інциденту.

    Зазначимо, що за день до трагедії Служба спостереження за лавинами Канади оприлюднила попередження, в якому закликала відпочивальників до особливої обачності з огляду на нестабільність снігового покриття.

    Раніше повідомлялося, що у Швейцарії лавина накрила щонайменше 10 людей

    Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що в українських Карпатах з початку лютого відомо про сходження уже щонайменше 16 лавин.

    Також повідомлялося, що цього місяця у Кашмірі через сходження снігової лавини загинуло 12 осіб, одна людина вважається зниклою безвісти.

     

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