«Національна легенда». Зеленський затвердив нову держнагороду: хто отримає?

Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України». Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї. Про це повідомляє Офіс президента.

Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Нагороду носитимуть на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.

Державну відзнаку «Національна легенда України» можуть отримати громадяни України та іноземці або особи без громадянства.

Вони можуть удостоїтися цієї нагороди за:

особисті заслуги у становленні незалежної України;

особисті заслуги у зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові;

вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Нагороджуватиме відзнакою «Національна легенда України» президент України своїм указом щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Нагадаємо, до Дня прапора та 30-річчя Незалежності України Київ встановив новий тризуб на флагштоку найбільшого державного прапора.

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