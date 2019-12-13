«Всіх на всіх»: списки на обмін обговорять у Мінську наступного тижня



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Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня

Перший етап до Нового року – обмін всіх встановлених на всіх встановлених

Списки на обмін утримуваних осіб у форматі «всіх встановлених на всіх встановлених» будуть обговорюватися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 грудня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми «Право на владу».

«Я дуже хотів, щоб ми роз’яснили у форматі «Норманді», що таке обмін «всіх на всіх», тому що ми дуже боїмося залишити там наших людей – не тільки на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а й на території РФ. Тобто, зараз це перший етап до Нового року – ми віримо в це – обмін всіх встановлених на всіх встановлених. 18 грудня буде зустріч Тристоронньої групи у Мінську і будуть обговорюватися ці списки», - сказав Зеленський.

Він додав, що другим кроком буде допуск представників Червоного Хреста на окуповані території Донбасу, щоб дійсно підтвердити списки на обмін, які в нас є, але вони не узгоджені зі стороною бойовиків.

Президент також поінформував, що як третій крок було проговорено з президентом РФ необхідність вирішити питання щодо громадян України, які знаходяться на території Росії і на території Криму.

«Це буде інший трек. Я думаю, що ми будемо його проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених», - спрогнозував Зеленський.

Раніше омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Російській Федерації утримують в в'язницях близько двох тисяч українців.

Нагадаємо, 9 грудня на «нормандському саміті» президент України Володимир Зеленський домовився з російським президентом Володимиром Путіним про обмін полонених у форматі «всіх на всіх» до 31 грудня. За його словами, в рамках першого етапу обміну 72 людини можуть повернутися з полону. Про політв'язнів в Росії та Криму мова піде вже пізніше.

Також результати саміту прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.