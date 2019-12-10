Обмін полоненими та «формула Штайнмаєра»: про що йдеться у документі «нормандського саміту»



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У мережі з'явилося комюніке за підсумками саміту лідерів Нормандської четвірки

З’явилося комюніке за підсумками саміту лідерів Нормандської четвірки у Парижі.

Документ є у розпорядженні ЗМІ.

Так, у ньому йдеться:

повне і всеосяжне припинення вогню до кінця 2019 року;

оновлення плану розмінування на основі рішення Тристоронньої контактної групи у Мінську від 3 березня 2016 року;

погоджені три додаткові зони розведення військ до кінця березня 2020 року — не вказані, які саме;

до кінця року через ТКГ планують здійснити обмін полонених за формулою «всіх на всіх», починаючи з «всі встановлені на всіх встановлених»; до них забезпечать доступ міжнародним організаціям, зокрема Червоного Хреста;

у межах ТКГ протягом 30 днів має бути погоджено створення новин пунктів пропуску на лінії розмежування;

спостерігачі ОБСЄ повинні мати повний і безперешкодний доступ по всій території України

Окремий пункт комюніке стосується імплементації політичної частини Мінських домовленостей. Сторони «вважають за необхідне включити «формулу Штайнмаєра» в законодавство України відповідно до її версії, погодженої Нормандською четвіркою та Тристоронньою контактною групою».

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки.

Він розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Також президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.

Джерело: Громадське